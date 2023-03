Le donne portavano a segno i colpi al supermercato, il complice aspettava in auto. Tre persone in manette per furto in concorso

Nell’ambito degli ordinari servi volti alla prevenzione e repressione dei reati predatori, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, un uomo (43 anni) e due donne (entrambi 28 anni) tutti di origini bulgara, per il rato di furto in concorso.

Insospettiti dalle manovre compiute da un’autovettura con targa straniera, gli operatori della Polizia di Stato di Biella avviavano un’attività di controllo e pedinamento volta a meglio comprendere le intenzioni dei tre soggetti a bordo.

Giunti in prossimità del parcheggio di un supermercato di Biella l’autovettura arrestava la sua corsa e le due donne scendevano dal veicolo facendo ingresso nella struttura. Dopo pochi minuti, risalite a bordo del mezzo, i tre riprendevano la marcia fermandosi nei pressi di un altro supermercato fuori Biella. Ancora una volta, mentre l’uomo rimaneva alla guida del mezzo, le due donne entravano nel supermercato seguite da uno degli operatori in servizio. Dentro, mentre una delle due si avvicinava ad un carrello ove era posizionata una borsa e – approfittando della distrazione della proprietaria, intenta prendere alimenti dagli scaffali – frugando all’interno estraeva un portafoglio di grandi dimensioni; l’altra, frapponendosi tra il carrello e la proprietaria della borsa, impediva a quest’ultima di avere contezza di quanto stesse accadendo. Impossessatosi del portafoglio le due donne raggiungevano il complice all’esterno del supermercato, salendo sul veicolo, nel tentativo di darsi alla fuga.

A quel punto, intimato l’alt si procedeva con identificazione dei soggetti e accompagnamento presso gli Uffici della Questura ove, sentito il Sostituto Procuratore di turno, venivano tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto.