Irrompe in un centro estetico a Biella armata di coltello. Fermata dalla Polizia

Aggiornamento delle 18

Nel pomeriggio di ieri la locale Sala Operativa ha inviato gli equipaggi presenti sul territorio presso un centro estetico del centro di Biella poiché segnalata la presenza di una donna armata di coltello.

Giunti sul posto è stata individuata la donna, 65 anni di origini austriache ma residente nel biellese, che alla vista degli operatori ha iniziato ad inveire proferendo minacce generiche di morte e insulti di vario genere, dichiarando inoltre di essere in possesso di un coltello e di non aver paura nell’utilizzarlo. Durante tali fasi la donna, con un gesto repentino, ha tentato di impugnare il coltello occultato all’interno della propria borsa non riuscendovi grazie all’intervento degli operatori che sfilavano via la borsa e bloccavano la mano della signora.

Il pugnale, lama fissa di circa 10 cm, è stato recuperato e tolto dalla disponibilità della donna la quale, bloccata dagli operatori, veniva accompagnata presso gli Uffici della Questura per la redazione degli atti. Durante il tragitto la stessa ha continuato a proferire minacce nei confronti degli operatori, desistendo soltanto una volta giunti presso la Questura dove la donna veniva deferita alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di porto di oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti

Una donna ha fatto irruzione in un centro estetico a Biella armata di coltello inveendo contro i presenti.

Il fatto è successo ieri giovedì 16 marzo intorno alle 16 in via Matteotti.

Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia che hanno fermato la donna.

Seguiranno aggiornamenti.