Motociclista travolge un anziano a Ponderano che poco dopo muore. Confermati in appello i domiciliari

Il 20 dicembre 2022 a Ponderano, Crepaldi Gianluca, alla guida di un motociclo marca BMW, aveva investito un anziano, ILARDI Giuseppe, mentre stava attraversando la strada, deceduto pochi minuti dopo l’impatto.

A seguito degli accertamenti, il conducente del veicolo, era risultato in stato di ebbrezza, quindi tratto in arresto dalla Polizia Stradale di Biella. Il Pubblico Ministero aveva richiesto al Giudice la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, in considerazione della gravità del fatto e della circostanza che il conducente, al momento dell’impatto, stesse guidando con la patente di guida revocata, per essere stato sorpreso alla guida durante un precedente periodo di sospensione.

Il Giudice per le indagini preliminari, pur convalidando l’arresto, si limitava a disporre, in luogo degli arresti domiciliari, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Pubblico Ministero, ritenuta tale misura inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, reso particolarmente evidente dal fatto che l’indagato si trovasse alla guida nonostante la revoca della patente, ha proposto appello al Tribunale di Torino; la Sezione Riesame del Tribunale di Torino ha pienamente accolto i motivi di impugnazione proposti, disponendo l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Mercoledì 15 marzo, la Polizia Stradale di Biella, su ordine di esecuzione della Procura della Repubblica, ha notificato l’ordinanza del Tribunale di Torino a Crepaldi Gianluca, che è stato collocato agli arresti domiciliari. La Procura della Repubblica è in procinto di chiudere le indagini preliminari e di richiedere il giudizio immediato.