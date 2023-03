La Fondazione Cerino Zegna ricorda e ringrazia Maria Renesto

Maria, nata a Bioglio, ha abitato nella SUA CASA, fino al 2009, ovvero fino al momento in cui l’età e la perdita dell’autonomia, non le hanno più permesso di viverci e, quindi, ha scelto di trasferirsi alla Residenza Maria Grazia di Lessona e Cossato.

Ha voluto lasciare la sua abitazione alla Fondazione Cerino Zegna, affinché, quanto ricavato dalla sua vendita, venisse utilizzato per gli anziani della residenza che l’ha ospitata per molto tempo.

Con tale scelta ci ha permesso di realizzare, nella Struttura che era divenuta la “sua casa”, una LAVANDERIA PER LA GESTIONE DEI CAPI DEGLI OSPITI; un servizio interno che garantisce, oltre alla qualità, la personalizzazione del processo di lavaggio, stiratura e riconsegna dei capi e, per questo, oggi, LA VOGLIAMO RINGRAZIARE.

L’animatrice della Residenza Maria Grazia, sorseggiando un caffè con Luigina, la sorella di Maria, ne riaccende il ricordo di una donna semplice, dedita alla famiglia e al lavoro “senza troppi grilli per la testa”.

Si sposa non più giovanissima con Renzo Canepa, da questo matrimonio non nascono figli e Maria si prende amorevolmente cura dei suoi affezionatissimi nipoti, che ricambiano le attenzioni.

Nel 2009, a seguito di una brutta frattura ad un braccio decide di andare ad abitare presso la Residenza Maria Grazia di Lessona, dove viene a mancare nel mese di Marzo 2020, circondata dall’affetto dei suoi familiari, degli operatori e ospiti della Residenza che la ricordano, come una Signora rispettosa, educata, gentile e riservata; Maria non si dimenticava mai di salutare e ringraziare per ogni gesto a lei rivolto e partecipava volentieri con entusiasmo alle attività che le venivano proposte.