Collezione Marazzato: al Porte Aperte del 18 Marzo le testimonianze sulla storia dei commerciali Alfa Romeo

Mancano poche ora all’inizio del nuovo “porte aperte” che Marazzato Mezzi Storici ha organizzato a Stroppiana, nei locali in cui è conservato il grosso della Collezione Marazzato, sabato 18 marzo. Protagonista di questo nuovo appuntamento è Alfa Romeo, marchio legato al motorismo sportivo che ha però avuto un ruolo importante anche nel settore del trasporto commerciale.

La mostra tematica nella sala principale raccoglierà i migliori esemplari della Collezione Marazzato più altri mezzi giunti in prestito da altre collezioni, accompagnate anche da autovetture e motori.L’evento centrale sarà il nuovo convegno con storici ed esperti del marchio dal titolo “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Alfa”. Tra gli intervenuti, oltre ad alcuni storici che riassumeranno l’epopea dei veicoli “utilitari” del Biscione, le testimonianze dirette di Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo, e di Marialaura Luraghi, nipote dello storico presidente di Alfa Romeo Giuseppe Luraghi in carica dal 1960 al 1974.

Questo evento prosegue il percorso di consolidamento del ruolo del sito di Stroppiana: la sede della Collezione Marazzato diventerà presto un polo di riferimento per le attività collaterali delle aziende Marazzato Soluzioni Ambientali, leader nel settore della gestione dei rifiuti industriali e delle bonifiche, e la holding Gruppo Marazzato, oltre alla neocostituita Fondazione Marazzato che gestirà direttamente le attività storico-culturali e quelle in campo etico e sociale di tutto il Gruppo. Lo sottolinea Luca Marazzato, Amministratore Delegato del Gruppo Marazzato oltre che responsabile degli investimenti immobiliari:

“Per noi come Gruppo il legame con il territorio resta fondamentale: tutte le iniziative che coinvolgeranno il sito di Stroppiana saranno mirate a favorire l'integrazione, sia esterna che interna. I lavori di rifacimento stanno proseguendo grazie a un'efficiente organizzazione che ci permette la coesistenza con eventi aperti al pubblico. Il risultato finale sarà un polo di attrazione per tutto il territorio, dalle scolaresche alla terza età, passando per appassionati, dipendenti e stakeholder."

Il programma della giornata sarà analogo a quello degli appuntamenti precedenti, con apertura dei cancelli alle 10:00 e la possibilità di visite libere o guidate agli oltre 200 mezzi della collezione. Sono inoltre previste area gioco per i più piccoli e un’area ristoro con prodotti tipici

Di seguito il programma della giornata:

Ore 10:00 apertura, Ore 10:30-13:00 visite guidate, Ore 11:30 convegno con tavola rotonda dal titolo: “L’innovazione nei veicoli commerciali e industriali Alfa ”Relatori e interventi - Massimo Condolo, giornalista – Moderatore - Riccardo Caporali, storico – L’evoluzione dei modelli Alfa Romeo dal dopoguerra - Lorenzo Ardizio, curatore Museo storico Alfa Romeo – L’avventura industriale Alfa oltre le vetture - Marialaura Luraghi, storica - L’Alfa Romeo di Giuseppe Luraghi negli anni del boom - Marco Mottini, storico – I veicoli leggeri - Mauro Strobino, imprenditore dei trasporti e collaudatore - L'Alfa Mille - Riccardo Capitalia, storico - L’avventura brasiliana dell’Alfa Romeo (FNM) - Simone Schiavi, storico - La produzione dei camion Alfa Romeo, Ore 14:30-17:00 visite guidate, Ore 18:00 fine della manifestazione

Elenco dei veicoli esposti nella mostra tematica

Furgoni e autocarri

Alfa Romeo 455 (collezione Marazzato)Alfa Romeo Mille (collezione Marazzato)Alfa Romeo autobus 902 (collezione Alfa Blue Team)Alfa Romeo A12 (collezione Marazzato)Alfa romeo 6C 2500 Coloniale (collezione Righini)

Autovetture

Alfa Romeo 1750 (collezione Marazzato)Alfa Romeo GT Junior (collezione Marazzato)Alfa Romeo GTV (collezione Marazzato)Alfa Romeo Spider (collezione Marazzato)

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:mezzistorici@gruppomarazzato.com +39 0161320311FB Marazzato mezzi storici