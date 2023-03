Croce Rossa, a Cossato arrivano le uova per una Pasqua solidale

Il comitato di Cossato della Croce Rossa scende in campo per una Pasqua all'insegna della solidarietà. Saranno a disposizione uova di cioccolato artigianali realizzate da produttori locali, a sostegno delle attività della CRI sul Biellese.

Fino al 2 aprile, è possibile acquistarle nei weekend: in particolare, il sabato (9-12/15-19) e la domenica (9-12). Ma dove? Il 18 marzo e 1° aprile al mattino presso l'edicola di via XXV Aprile; al pomeriggio in piazza Chiesa. Sabato 25 marzo mattino e pomeriggio presso l'edicola di via XXV Aprile. Domenica 19 e 26 marzo e 2 aprile al mattino in piazza Chiesa. Infine, mercoledì 22 marzo e 5 aprile dalle 8 alle 12 al mercato di Cossato. Per info, scrivete al 392 6571667.