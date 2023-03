“Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione e della Bandiera”, alla De Amicis a Biella un nuovo tricolore

Il 17 marzo 1861 a Torino veniva proclamato il Regno d'Italia. Ecco perché oggi si festeggia la "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”.

Per ricordarlo gli assessori Gabriella Bessone e Davide Zappalà, affiancati dall'assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino, si sono recati alla scuola primaria “E. De Amicis” in via Orfanotrofio a Biella, per consegnare alle maestre una nuova bandiera tricolore.

“E’ giusto che gli alunni ricordino questa data e una bandiera che ci riunisce tutti sotto i suoi colori” hanno detto Bessone e Zappalà.

“Il tricolore riunisce tutto quello che è l’orgoglio di questa Nazione – ha invece sottolineato Chiorino -. Siamo la seconda potenza manifatturiera in Europa e la settima potenza economica mondiale e con questo orgoglio noi vogliamo crescere i nostri ragazzi, affinchè si costruiscano un futuro degno di questo Paese e che un domani potranno contribuire a rendere grande”.