Birrificio Elvo conquista il podio del Beer&Food Attraction di Rimini: “La nostra valle, la vostra birra”

Domenica 19 febbraio, alla prestigiosa manifestazione “Beer&Food Attraction” di Rimini - uno dei concorsi nazionali più importanti nel mondo della birra artigianale - si è tenuta la premiazione finale per la Birra dell’anno 2023. Il birrificio biellese Elvo è salito sul palco per ben quattro volte, aggiudicandosi due ori, due bronzi ed un grande apprezzamento da parte della giuria.

Con più di 300 produttori in gara ed oltre 2.000 birre proposte, Elvo si è distinto tra i tanti birrifici italiani presenti grazie al gusto unico ed alla qualità della sua birra tutta biellese, vincendo l’oro con le birre “Marzen” e “Bock” (preparata con miele di castagno biellese), e bronzo con “AlterElvo” e “After the Pils”.

“Un risultato che rappresenta la passione che mettiamo nel nostro lavoro e che ci ha dato tante emozioni in questi 10 anni di Elvo” racconta Josif, titolare. “Con questo traguardo iniziamo un nuovo capitolo che siamo certi sarà pieno di boccali alzati e di persone che, ogni giorno, ci regaleranno un sorriso; e sono proprio loro che voglio ringraziare in primis, per il prezioso supporto e l’ammirazione. Elvo è la nostra valle, Elvo è la vostra birra!”.