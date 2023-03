Serie C, SPB Ilario Ormezzano Sai impegnata in trasferta a Verbania

Sabato sera la SPB Ilario Ormezzano Sai sarà in trasferta a Verbania, alle 20.30. Una partita difficile per i biellesi, contro una squadra che arriva da un buon momento di forma con dei grandi risultati. Dal canto loro i ragazzi di coach Di Lonardo nelle ultime due uscite hanno conquistato 6 punti e le vittorie di fila sono diventate dodici.

“Non sarà una gara semplice - dice il capitano Edoardo Gallo -. Conosciamo bene Verbania e sappiamo che sono una squadra molto quadrata, che difende molto e gioca bene soprattutto in casa. Noi dovremo essere bravi a non lasciare a loro il pallino del gioco, conducendo e staccandoli da subito. Arriviamo da un buon periodo con i risultati, ma dovremo lavorare bene in settimana per arrivare preparati alla partita di sabato.”

Verbania ha tutte le carte in regola per tornare a ridosso delle prime tre, la SPB Ilario Ormezzano Sai dovrà giocare bene per contrastare la grinta dei padroni di casa. Non ci si può rilassare e bisogna evitare i passi falsi, perché ogni punto potrebbe essere determinante ai fini della post season.