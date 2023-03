Gare podistiche della settimana: torna la Biella Piedicavallo. Tra gli iscritti: Fontana, Carrera e Roffino

Domenica mattina torna la Biella-Piedicavallo “Memorial Ismar Pasteris”, una delle corse podistiche su strada storiche del territorio: nata nel lontano 1971, venne organizzata fino al 2001 dal Gs Pavignano e dopo 10 anni di stop fu riportata in vita nel 2012 dal Gac Pettinengo che dunque oggi propone l’11ª riedizione (fu annullata per Covid nel 2020), complessivamente la 42ª.

Compie 6 anni, invece, la gara “figlia”, ovvero la Balma-Piedicavallo “Memorial Massimo Squizzato” che ripercorre esattamente gli ultimi chilometri del percorso originale. Partenza per entrambe le gare alle ore 10: da piazza Vittorio Veneto per la Biella-Piedicavallo che si sviluppa su un percorso di 18,6 chilometri con un dislivello positivo di 615 metri; dal ponte di frazione Balma di Campiglia Cervo per la Balma-Piedicavallo su percorso di 7 chilometri esatti e 330 metri di dislivello.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.biellasport.net sino alle ore 24 di oggi giovedì per la corsa lunga e sino alle 24 di domani venerdì per la corta, ma saranno possibili anche last minute domenica mattina, sui luoghi di partenza, sino a mezz’ora prima del via.

L’evento vedrà al via almeno tre atleti di livello nazionale: sul percorso lungo sono già iscritti Michele Fontana (Aeronautica Militare), Francesco Carrera (Casone Noceto) e Valeria Roffino (Fiamme Azzurre). Difficile fare pronostici, però, proprio per la possibilità di iscrizione sino all’ultimo minuto.

CLASSIFICHE ALL-TIME

Nella Balma-Piedicavallo, nella classifica all-time femminile in ambito femminile al primo posto la biellese Matilde Bonino, vincitrice nel 2021 con il tempo di 30’48”. Tra gli uomini, invece, il borgosesiano Francesco Carrera detiene il record dal 2019, unico a scendere sotto i 25 minuti: 24’58” per la precisione. Il miglior biellese è Paolo Orsetto che nel 2022 concluse in 25’27”. Il record di partecipanti è del 2021 con 137 nel 2021. Anche nella Biella-Piedicavallo Francesco Carrera comanda la classifica all-time (in questo caso valida sul percorso in essere dal 2017 ad oggi): ha vinto nel 2022 in 1h02’29”. Il miglior biellese è sempre Alberto Mosca che nel 2018 vinse in 1h07’15”.In ambito femminile il record è della burundiana Clementine Mukandanga, vincitrice nel 2021 con lo stratosferico crono di 1h14’59”. Prima biellese è Valeria Roffino che nel 2018 chiuse in 1h18’18”.Il record di partecipanti anche qui è del 2021 con 319 atleti al via.

MONTEPREMI

Ricco montepremi per i partecipanti: i primi 5 uomini e 5 donne della gara lunga si divideranno 1200 euro, mentre i primi 3 uomini e 3 donne della carta 500 euro. Un premio di partecipazione è previsto per tutti gli iscritti che potranno anche beneficiare del ristoro finale con prodotti Menabrea, Lauretana, Botalla e Patti. Per le varie categorie d’età sono previsti premi in natura di valore decrescente per i primi 5 della Biella-Piedicavallo e per i primi 3 della Balma-Piedicavallo: complessivamente circa 150 premiati. Tutto questo grazie alla partnership con numerosi sponsor, quali Sfilacciatura di Verrone, Fabbro Ramella Bon, Sergent Major, MA Service, Mazzia Cristina Serramenti, Camer8 Costruzioni e AB Bonandini.