Calcio Femminile, Biellese: presentate le nuove maglie - FOTO

“Questa è una maglia prestigiosa e le nostre giovani ragazze devono essere orgogliose di indossarla”.

Parole del Presidente della Associazione Calcio Femminile Biellese, Raimondo Ronchetti, lunedì sera, 13 marzo, al Museo del Territorio di Biella, in occasione della presentazione delle nuove maglie della squadre.

Insieme a Ronchetti, sul palco il Direttore Tecnico Raffaele Moriello, il Responsabile Comunicazione Fabrizio Ceria, il Direttore Sportivo Andrea Scaramal, e gli sponsor.

In sala le ragazze insieme ad allenatori, responsabili di campo, preparatori atletici e dei portieri.

“La Biellese è nata nel 1969, - racconta Ronchetti - fondata da me e dal vulcanico Joris Pozzati. Abbiamo percorso tutta la storia del calcio femminile italiano con centinaia di ragazze che hanno giocato con noi e, quando le incontro, tutte mi dicono che è stato il periodo più bello della loro vita perché lo sport è aggregazione ed amicizia. Tra tutte queste ragazze due nomi, il micidiale tandem d’attacco Laura Villa e Milena Blotto: abbiamo avuto l’onore di Laura Villa convocata in Nazionale. In questi 54 anni abbiamo vinto campionati, Coppe Piemonte, Coppe delle Alpi, tornei internazionali in Svizzera e Francia. Cinquantaquattro anni in cui per tanto tempo non avevamo un campo. Oggi invece la nostra seconda casa è Pavignano, il nostro campo sportivo in dotazione”.

In questa stagione l’ACF Biellese schiera quattro squadre: Under 19, Under 15, Under 12 e le bambine del 2013 e 2014.

“Abbiamo 76 ragazze tesserate su 140 in tutto il Biellese. – spiega il DS Andrea Scaramal - Le Under 19 sono terze in classifica dietro le corrazzate Torino e Cuneo. Le Under 15, poche ma sempre presenti e volonterose. Le Under 12, che sono 26, perché noi apriamo le porte a chiunque voglia giocare a calcio. E poi le 2013 e 2014, che vogliamo crescano pensando al calcio e divertendosi, perché la nostra idea è sempre divertirsi. Per tutto questo ringrazio i genitori che ci portano le figlie, allenatori, responsabile di campo, preparatori atletici e dei portieri”.

Oltre alla maglie, ACF Biellese ha presentati i progetti dell’immediato futuro. “Ad aprile – dichiara Scaramal – per la prima volta entreremo nelle scuole con 10 ore a Cerriore con una 2° e una 4° elementare. E poi il Torneo Magico per le bambine, ed il progetto playmakers di FIGC e Disney per chi si vuole avvicinare al calcio”.