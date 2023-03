Buona la prima per Skating Biella, pioggia di medaglie al Memorial Renzo Zanchetta

Lo scorso weekend si è svolto al Palazzetto Stefano dal Lago il 4° trofeo interregionale dedicato alla memoria di Renzo Zanchetta, uomo e grande sportivo di Novara. Alla competizione hanno preso parte oltre 400 atleti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria.

La Skating Biella, ha esordito in questa stagione con le atlete agoniste, che nonostante si siano cimentate tutte in nuove categoria con difficoltà maggiori rispetto all’anno precedente, hanno portato a casa ottimi risultati. Argento per Adele Recupero che nella nuova categoria si confronta con altre 13 atlete portando a casa un meritatissimo secondo posto; sesto posto su 17 atlete partecipanti, per Aurora Monfrecola che ottiene ottimi punteggi.

Domenica 12 marzo la prima a scendere in pista nella categoria più numerosa del trofeo, con ben 27 atlete in gara, è stata Alessandra Monfrecola che strappa meritevolmente il secondo gradino del podio, nella categoria Minis C Sofia Riberno e Siria Foglia Paruccin si classificano rispettivamente al quarto e all’undicesimo posto. Nel pomeriggio sono scese in pista le veterane della società, che si sono confrontate con atlete che già da tempo militano nelle loro categorie: la prima a rompere il ghiaccio è stata Annarita Paraggio che esegue il suo tango in modo magistrale e strappa alla giuria il punteggio più alto del pomeriggio conquistando senza se e senza ma il gradino più alto del podio.

Buona prestazione anche per Lucrezia Recupero, che come sempre non delude mai, e se pur non entrando in pista con la grinta che la contraddistingue, conquista comunque la medaglia d’oro, buona gara anche per la gemella Maria Elena che non sale sul gradino più alto del podio per pochissimi decimi. Gli allenatori Alessia ed Emanuele Marelli, Costantino Iannacone sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti, trattandosi anche della primissima gara nelle nuove categorie.

Il prossimo appuntamento sarà a Biella proprio in questo weekend dove sono attesi al Palapajetta circa 370 atleti; la Skating Biella partner di AICS per l’organizzazione di questa gara, scenderà in pista con ben 27 atlete che, seppur alcune abbiano iniziato nella nostra società solo da alcuni mesi, hanno deciso di mettersi in gioco ed affrontare nuove sfide. Sabato 25 e domenica 26 marzo, invece, le agoniste, anche se in numero ridotto a causa delle gite scolastiche, saranno nuovamente in pista a Castelletto d’Orba (Al).