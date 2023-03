Al Biella Jazz Club “La canzone d’autore tra Jazz e Tango”.

Terzo appuntamento settimanale al Biella Jazz Club di Palazzo Ferrero questa sera, giovedì 16 marzo, alle 21,30 con Annamaria Musajo quartet e “La canzone d’autore tra Jazz e Tango”.

Nel suo cd “Les Temps du Tango” la cantante Annamaria Musajo si è proposta, una sfida: quella di mostrare come lo spirito e le atmosfere del tango argentino possano fungere da chiave interpretativa della moderna canzone d’autore francese, brasiliana, catalana, italo-napoletana.

Un’operazione che si propone di staccare il tango argentino da certe rigidezze filologiche ma al tempo stesso di preservarne il clima lirico, misterioso, scontornato e inquietante. Questo clima, incentrato sul sentimento della perdita e dell’esilio, si ritrova nelle canzoni di Astor Piazzolla, Jacques Brel e Leo Ferrè non meno che di Edu Lobo e Chico Buarque, di Juan Manuel Serrat non meno che di Bruno Lauzi e Sergio Endrigo. Senza dimenticare i riferimenti alla canzone d’autore soprattutto francese e napoletana il progetto si concentra anche sui grandi cantautori della scuola genovese, Tenco, Lauzi, Fossati, di cui propone alcune immortali canzoni in un riuscito mix tra le atmosfere misteriose del tango e avventurosi excursus jazzistici.

Il progetto non potrebbe esistere senza la magia e maestria dei musicisti che la accompagnano, Pierluigi Ferrari alla chitarra, Flaviano Braga alla fisarmonica e Luca Campioni al violino, che come Annamaria, amano e condividono l’amore per il jazz ed il tango.

La settimana prossima il doppio appuntamento musicale, martedì 21 Marcello Testa Roots 4et e mercoledì 22 la band olandese “The Sunborn”.

La stagione concertistica è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella “Assessorato alla Cultura”.