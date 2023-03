Forza Italia, Alessandro Carletto sarà il nuovo responsabile provinciale per i “Seniores”

Alessandro Carletto affiancherà il responsabile Giovani del partito e la referente di Azzurro Donna. A darne notizia il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio: "Forza Italia è un partito strutturato non solo a livello territoriale ma anche attento alle tematiche di genere e generazionali. Alessandro Carletto con la sua esperienza dovrà seguire quell’ importante fascia della popolazione di cui la politica deve ancora accogliere diverse istanze, specialmente in momenti economici congiunturali come quello attuale. Carletto, oggi pensionato, è ingegnere con alle spalle un’importante esperienza professionale nel gruppo Olivetti, dallo sviluppo manageriale fino a conseguire la responsabilità mondiale per il Marketing del settore Banche. Successivamente è stato Account Manager di alcune importanti multinazionali. Il suo impegno nel Biellese con svariati enti del territorio, è nell’ambito sviluppo turistico e nel progetto Biella città creativa Unesco. È stato Propulsore del premio Alfredo Frassati con Jas Gawronsky e il Politecnico di Milano, per il miglior giornalismo italiano sull’Innovazione“.