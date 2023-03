Qual è il modo migliore per chiedere scusa con i fiori?

Dire "mi dispiace" può essere un compito molto difficile a volte. Se avete avuto un forte disaccordo o avete ferito qualcuno a cui tenete, potete inviare un mazzo di fiori. Questo passo silenzioso verso la riconciliazione è più potente di qualsiasi parola. Se state cercando un servizio di consegna fiori Milano è una delle città collegate alla rete Flowwow.

È facile effettuare un ordine attraverso un'applicazione mobile e ricevere una conferma immediata.

Quali sono quindi i fiori migliori da scegliere se si vuole che la composizione esprima rimpianto?

Giacinto

Questa primula resistente al gelo rappresenta un nuovo inizio in una relazione, un reset e un invito a lasciarsi il passato alle spalle e a ricominciare.

Mughetto.

Il mughetto, umile, innocente e puro, esprime chiaramente la vostra sincerità e la vostra disponibilità a fare ammenda. Il destinatario delle vostre scuse sarà senza dubbio rasserenato da questa elegante scelta di bouquet.

Alstroemerie

Le alstroemerie, o gigli peruviani, sono fiori estremamente belli, disponibili in un'ampia gamma di tonalità, da quelle chiare e delicate a quelle profonde e scure. Possono risolvere una piccola disputa domestica.

Viole

Nel linguaggio floreale le violette rappresentano saggezza, serenità e fedeltà. Un bouquet di violette denota che non nutrite risentimento nei confronti di una persona cara e che apprezzate l'amicizia e i legami sopra ogni altra cosa.

Peonie

Le peonie in un bouquet sono sinonimo di buona salute, successo, vittoria e prosperità. Sono vivaci, lussureggianti e molto apprezzate. Se avete avuto un'accesa discussione, potete inviare un mono-bouquet di peonie con la consegna, per far sapere all'altra persona che ha vinto.

Anemoni

Questi fiori sono sinonimo di franchezza e semplicità. Vi aiuteranno a dire: "Non avevo intenzione di ferirti intenzionalmente". Per le scuse è meglio scegliere anemoni di colore chiaro, come il bianco, il rosa o il blu.

Rose

Naturalmente, le rose di qualità superiore, di colore crema o rosa, trasmetteranno alla persona amata il rammarico per il fatto che la vostra relazione sia andata male.

FAQ:

Quanti fiori sono necessari per chiedere perdono?

Il numero di teste conta solo se si invia un monobouquet. Se la composizione è composta da vari fiori, la quantità di boccioli è irrilevante.

Che cosa significa la parola "perdono"?

Il bouquet di scuse in realtà può essere di qualsiasi tipo, ma in genere si usano fiori primaverili, perché infrangono naturalmente il gelo e il ghiaccio e segnano un nuovo inizio. Tulipani, giacinti, violette, primule e mughetti sono alcuni esempi.

Come si fa a chiedere pietà?

Tutto è un insieme di circostanze. In un caso, è sufficiente inviare dei fiori insieme a una cartolina di "scusa". In un altro caso, è preferibile farsi mandare dei fiori a casa e accettarli personalmente insieme alle scuse.