Biella Gospel Choir a Occhieppo Inferiore per regalare un sorriso ai bimbi di Jukumu Letu in Kenya

Concerto Gospel Benefico a favore dell’Associazione Jukumu Letu in Kenya sabato 18 marzo nella parrocchia di Occhieppo Inferiore. A esibirsi sarà il coro Biella Gospel Choir a partire dalle 21.

A proporre l'idea dell'evento è stata Elisa Vialli, di Occhieppo Inferiore, che nel 2020 si era recata presso l'organizzazione che in Kenya ha 2 sedi, una a Ngong e un'altra a Buhyore. “E' stata un'esperienza bellissima – racconta - . Jukumu Letu è praticamente un centro diurno per bambini, donne e adolescenti. I bimbi vengono accolti e vengono coinvolti in tante attività. Le donne al termine di un percorso articolato lavorano anche nell'associazione come insegnanti. E' inoltre stato avviato un progetto di sicurezza alimentare ancora oggi attivo, molto importante per le persone del Kenya. Ringrazio il Comune e tutte le altre realtà che hanno permesso di organizzare questa serata per raccogliere fondi per Jukumu Letu, dalla parrocchia, agli Alpini, alla Pro loco, l'A.S.D. Occhieppese Pallavolo e tante altre “.

L'ingresso sarà a offerta libera, spiega l'assessore Alberto Vialardi: “Per noi è già molto importante che diverse realtà di Occhieppo Inferiore si siano date da fare per organizzare questo evento. Ringraziamo tutti della disponibilità, e spero che questa serata ci permetta comunque di dare un aiuto alle persone di questa associazione”.

I volontari di Jukumu Letu saranno presenti con un piccolo mercatino dove proporranno tanti prodotti artigianali provenienti dal Kenya.