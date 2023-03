Teatri Tascabili, ecco la nuova edizione “A scuola dai fiumi”

Come trovo il mio centro? Cos’è un uomo? Quanti linguaggi ci sono? E quanti ne so parlare? Un mese di marzo dedicato a riflettere concretamente su alcune questioni che ci accompagnano tutta la vita. Domande per i bambini delle elementari, come per i ragazzi delle superiori e per quelli più maturi delle RSA – ognuno in un momento diverso del suo percorso di vita.

Teatri Tascabili anche questo mese opera perché nuovi strumenti per una vita più consapevole vengano forniti alle nuove generazioni (e non solo) e lo fa come sempre tramite l’arte e la cultura. Ci aspetta un fine marzo di meditazione, teatro, danza e musica che coinvolgerà una quarantina di classi e non solo. Tanti i momenti a sorpresa.

La danzatrice Ester Fogliano con l’incursione “DALLO SPAZIO” entrerà nelle classi delle scuole elementari con un breve solo su un brano di musica classica ed a seguire ci si soffermerà a parlare con i bambini di quello che è accaduto per poi andare a sorprendere la classe successiva. Manuela Perardi lancia pei i Teatri Tascabili questa nuova “performance” di meditazione che abbiamo chiamato “AD OCCHI CHIUSI DENTRO DI ME” in cui proporrà ai bambini delle elementari (del tutto ignari) un momento di meditazione a cui seguirà un dialogo su tempo, centro e tutto quello che emergerà dai bambini. Ci preme che bambini che non conoscono minimamente questo strumento possano farne una piccola esperienza che dia poi frutto nel tempo.

Per le scuole superiori lo spettacolo teatrale “UNA SCIMMIA ALL’ACCADEMIA” di F. Kafka per la regia di J.P. Denizon con Saba Salvemini verrà ospitato dai licei classico e scientifico di Biella e dal corso serale dell’ITIS di Biella. Una splendida e sagace riflessione sull’eterno conflitto proprio della comunità umana tra “natura” e “società”. Il violino di Anais Drago approderà invece alla fondazione Cerino Zegna a Occhieppo per un après-midi di incursioni musicali tra i corridoi e le stanze dell’RSA. Anais alternerà brani di classica a brani più pop degli anni passati per un viaggio nel tempo un po’ sentimentale. La sorpresa ci riempie di vita e speranza e così realizzeremo un pomeriggio di belle sorprese per tutti.

Proseguono così i Teatri Tascabili che ritorneranno poi a maggio con nuovi appuntamenti in fabbriche, strade, al dormitorio della Caritas, al Drop-in…realizzando così 100 performance artistiche gratuite nella provincia di Biella.

E’ notizia di qualche giorno fa che il progetto Teatri Tascabili nato a Biella 7 anni verrà realizzato anche in Puglia a partire proprio dal 2023. Un format innovativo che permette alle scuole di poter portare arte e cultura professionale e di qualità laddove non è sempre possibile accedervi e che inoltre si fa valido strumento di integrazione didattica.

Teatri Tascabili è un festival diffuso nato nel 2017 che invade tutte le valli di Biella e provincia con concerti, spettacoli, danza, meditazione, arte coinvolgendo quest’anno oltre 12.000 spettatori di tutte le età. Un format innovativo che prevede che teatro, danza, musica, arte arrivino direttamente al pubblico portando oltre 100 interventi artistici gratuiti in scuole, fabbriche, palazzi storici, parchi, biblioteche, skate-park, centri tossicodipendenze…

Questa edizione 2023 si chiama “A scuola dai fiumi” e prevede 6 azioni che toccano pubblici eterogenei per arrivare a tutti: Progetto scuole, Progetto fabbrica, La valle incantata, Progetto Ospedali, Progetto Ali Libere, Territori Teatrali. Sempre più Teatri Tascabili si va delineando come un vero e proprio presidio culturale itinerante per tutte le valli del biellese. Un format innovativo estremamente versatile che legge le necessità del territorio e le soddisfa con una nuova formula. Si tratta di un progetto estremamente trasversale, innovativo, invasivo, democratico, radicato e coinvolgente che porta Bellezza a tutti in tempi in cui bisogna saper crescere dentro e fuori.

Il progetto di Areté Ensemble si realizza anche grazie all’ampia rete di sostenitori che coinvolge ben 17 istituti comprensivi e scuole superiori, la stretta collaborazione con il FAI Delegazione Biella ed il prezioso sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio Biella e Fondazione CRT oltre che degli sponsor Yanga Srl, Antiginnastica Biella e di tante altre realtà che ci sostengono. Ogni anno riusciamo a fare tanto, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti e da quest’anno è possibile donare uno spettacolo o lasciare una donazione contattandoci o andando direttamente sul sito www.areteensemble.com. Sogniamo di donare nei prossimi anni almeno 500 eventi all’anno.

Questi gli appuntamento di marzo:

Appuntamenti di marzo UNA SCIMMIA ALL’ACCADEMIA di F. Kafka Spettacolo teatrale diretto da J.P. Denizon con Saba Salvemini 22 Marzo - Liceo Scientifico di Biella; 22 Marzo - ITIS Q. Sella Biella - Corso serale; 24 Marzo - Liceo Classico di Biella (sponsor Yanga Srl).

DALLO SPAZIO Micro perfomance di danza contemporanea a sorpresa a cura di Ester Fogliano 21 marzo - Istituto Comprensivo Pray (sponsor Yanga Srl); 23 Marzo - Istituto Comprensivo Valdilana

A OCCHI CHIUSI DENTRO DI ME Flashmob di meditazione per bambini a cura di Manuela Perardi 22 marzo - Istituto Comprensivo Occhieppo; 29 Marzo - Istituto Comprensivo Candelo; 5 aprile - Istituto Comprensivo Andorno Micca (sponsor Antiginnastica Biella)

AU DEBUT DU MATIN Una dolce scorribanda musicale con il violino di Anais Drago 24 Marzo - Fondazione Cerino Zegna RSA (sponsor Yanga Srl)