L'Albero delle note di carta, a Vigliano terzo incontro con Renato Iannì

Venerdì 17 marzo, alle 17,30, terzo incontro della rassegna "L'Albero delle note di carta" presso la Biblioteca comunale "Aldo Sola" di Vigliano Biellese. "Voce e interpretazione: prosa e teatro": questo il tema che Renato Iannì, regista, attore, docente di lettere e teatro, proporrà ai partecipanti.

"L'Albero delle note di carta - spiega Renato Iannì - è un percorso in cinque lezioni, che introducono a un mondo in cui la comunicazione si presenta in tutte le sue sfaccettature umane, legate sia al corpo che allo spirito creativo. La tecnica si affianca all’interpretazione, la lettura alla comunicazione, il suono alla musicalità emozionale. E' un viaggio alla scoperta di se stessi".

L'attività, come sempre, è fruibile gratuitamente. Per informazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale “Aldo Sola” (da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18.00) telefonicamente allo 015811887 o via email a biblioteca@vigliano.info oppure fare riferimento direttamente al prof. Renato Iannì via email scrivendo a renatoianni@libero.it