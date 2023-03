Eleonora Perolini presenta a Biella il “metodo Arpademia”

Venerdì 17 marzo alle 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, Eleonora Perolini presenterà "Ti racconto Arpademia...". L'autrice eseguirà alcuni brani all'arpa celtica. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il “metodo Arpademia” da anni si propone sia per professionisti del settore, sia per coloro che semplicemente vogliano godere delle vibrazioni autoproducendo delle armonie attraverso tappeti sonori strutturati facilmente con un’improvvisazione guidata.

Dalle arpiste diplomate, a giovani studenti, a bambini e persone che vogliano dedicarsi uno spazio per sé il metodo Arpademia è adeguato e strutturato personalizzato su gruppo o individualmente.Eleonora Perolini, diplomata in arpa al conservatorio G. Verdi di Milano nel 1988, ha proseguito il perfezionamento sullo strumento con nomi illustri tra cui E. Malone ed E. Zaniboni. Ha suonato come solista con prestigiose orchestre tra cui la Rai di Milano, i Pomeriggi Musicali, l’orchestra di Bacau (Romania) e molte altre, effettuando numerose registrazioni e incisioni.

È direttore artistico del Centro Internazionale di Musica e Cultura di Biella e della sezione Incontri d’autore che vede tra i nomi degli artisti quello di Bruno Gambarotta, Edoardo Siravo e Fabio Vettori. È docente di Musicoterapia e Arpaterapia per questo collabora stabilmente per la ricerca sul suono con le cliniche geriatriche Redaelli di Milano sulla ricerca del suono per il benessere psicofisico.