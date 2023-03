Occhieppo, si ferma con l'auto a raccogliere fiori. Arriva un giovane e le ruba il portafogli

Una donna si ferma con l'auto per raccogliere alcuni fiori, un giovane si avvicina al suo mezzo e le ruba il portafoglio.

L'amara vicenda è avvenuta ieri, 15 marzo, nel comune di Occhieppo Superiore, all'altezza del ponte sul torrente Elvo: stando al racconto della biellese, il responsabile sarebbe un giovane, poi fuggito a bordo di un veicolo guidato da un complice.

All'interno del borsellino erano presenti documenti, patente di guida e circa 100 euro in contanti. Una volta allertati, i Carabinieri hanno eseguito alcuni passaggi nella zona ma nessuno è stato ritrovato. Sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto al malvivente.