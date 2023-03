Biella piange la morte di Mariella Calvano, un vita dedicata all'arte e alla pittura

Una vita spesa per l'arte e la pittura. Il mondo della cultura biellese piange la morte di Mariella Calvano, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 79 anni. Era molto conosciuta in città, specialmente per le sue doti umane e professionali.

Nata ad Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, a soli 8 anni si trasferisce con la famiglia in Piemonte. Studia prima a Vercelli poi a Milano dove nel 68' si laurea in lingue alla Bocconi. Alla professione di insegnante affianca una intensa attività artistica maturata in molti anni nell'atelier del pittore biellese Guido Mosca ed approfondita da un continuo lavoro di ricerca personale, di verifiche e di confronti con nuove e convincenti proposte.

Nel 1983 tiene la sua prima mostra personale. Nel 94' abbandona l'insegnamento e la pittura diventa un impegno a tempo pieno che le permette di partecipare più attivamente alla vita artistica della sua città e non solo, collaborando per diversi anni ad importanti iniziative culturali, quali "Andiamo al Piazzo". Per anni il suo studio era situato al Piazzo di Biella. È stata anche socia del Lions Club Biella Bugella Civitas.

A darne il triste annuncio l'affezionato marito Ezio Mazzoli, insieme ai parenti tutti. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, alla chiesa del Vandorno. Sempre qui verrà celebrato il rito funebre, affidato all'Impresa Borrione, alle 15 di domani, 17 marzo. La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Chiavazza.