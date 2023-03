Una fiaccolata per chiedere pace e pioggia. È l'iniziativa messa in campo dalla comunità di Cavaglià, in programma sabato 18 marzo, al termine della Santa Messa delle 20.15. Per le vie del paese verrà accompagnata la statua della Madonna d'Oropa. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare: grandi e piccoli, anziani e giovani.