“Sono entrati nella famiglia di Croce Rossa 9 nuovi volontari che si uniranno al nostro Comitato per svolgere tante diverse attività”. Lo scrive la CRI di Cossato sui propri canali social. E aggiunge: “Inizieranno a breve l'affiancamento come operatori di centrale, per poi adoperarsi nel servizio per la comunità che più gli si addice”.