Un murales per la Questura realizzato dagli studenti di Biella

Nella giornata di oggi, 15 marzo, alla presenza del Prefetto Silvana D’Agostino, del Questore Claudio Ciccimarra e del Direttore scolastico del liceo artistico G & Q. Sella di Biella, Gianluca Spagnolo, è stato presentato il “progetto legalità” promosso dalla Questura in collaborazione con gli studenti della 3h e 5h del citato liceo artistico. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Ciccimarra, ha dato la possibilità agli studenti liceali di esprimere la loro creatività dando vita ad un murales realizzato su una parete all’interno della sala riunioni della Questura, definita il “cuore” dell’edificio dallo stesso Questore.

Il compimento dell’opera, il cui obiettivo era riuscire a rappresentare - nella prospettiva studentesca – la Polizia di Stato nella comunità biellese, tenendo conto del motto della Polizia di Stato “esserci sempre”, soprattutto nella prospettiva dell’esserci tra la gente è stato raggiunto “oltre ogni aspettativa”, afferma il Questore. L’inizio dei lavori è stato anticipato da un breve incontro a cui hanno preso parte alcuni operatori della Questura, ove Polizia e studenti si sono potuti confrontare proprio sul significato dell’“esserci sempre” e su ciò che la Polizia rappresenta.

Al termine, il Questore ha personalmente ringraziato tutti gli studenti che hanno preso parte all’esecuzione dell’opera riconoscendo loro grande impegno e giovane professionalità, manifestando altresì grande soddisfazione e felicità nell’essere riusciti a portare a termine questo progetto, aprendo le porte della Questura a 40 giovani talentuosi che hanno vissuto con entusiasmo due giorni di attività insieme ai poliziotti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Professoressa Albini e al Professore Nuzzi che in prima persona hanno seguito i ragazzi dando un contributo fondamentale alla realizzazione dell’opera. Infine, non sono mancati i ringraziamenti per il Preside del liceo artistico e per l’ampia disponibilità dimostrata durante il progetto.

“Un progetto che ha una valenza molteplice, dove il fulcro del lavoro è l’unione e l’interazione di due entità diverse, che si sono incontrate ed hanno dato vita a una decorazione così importante, mettendo in risalto chi lavora per tenere in sicurezza la nostra città e i nostri adolescenti che vivono nella legalità e nel rispetto delle regole”, le parole del Direttore Scolastico Spagnolo durante la presentazione. Nel concludere l’incontro il Prefetto D’Agostino ha rimarcato l’importanza di “esserci sempre” a garanzia della tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, soffermandosi anche sull’importanza dell’inciso “sub lege libertas”, riportato anche sul murales, e sulla sua interpretazione in chiave di prevenzione generale.