Parco Burcina, partono lavori di messa in sicurezza del patrimonio arboreo

L'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore comunica che, a partire dal 13 marzo, presso il Parco Burcina, sono ricominciati i lavori di messa in sicurezza del patrimonio arboreo.

L'intervento prevede, più precisamente, l'abbattimento di alberi deperenti e la potatura di eventuali rami che potrebbero costituire un pericolo per i visitatori del Parco. Si prevede la chiusura temporanea di alcuni sentieri di accesso, soltanto per il tempo necessario agli operai specializzati dell'Ente per completare il lavoro in sicurezza.