Candelo, approvato il bilancio di previsione: si prosegue con la valorizzazione del turismo

Nel consiglio comunale del 14 marzo è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 del comune di Candelo, corredato degli atti prodromici tra cui il DUP Documento Unico di Programmazione, che pareggia ad € 8.637.595,25. “Il Bilancio di Previsione 2023 dà forma al progressivo lavoro di consolidamento che da anni stiamo perseguendo affinché si possano garantire servizi soddisfacenti ai nostri cittadini senza aumentare nessuna tassa” afferma l’assessore alle Finanze Lorena Valla.

“Si sta lavorando puntualmente su più fronti – si legge nella nota stampa del Comune - ampliare la base di imposizione IMU laddove non sono stati aggiornati dati anagrafici, mediante un grande lavoro dell’ufficio tributi fatto in sinergia con l’ufficio urbanistica di rilevazione, attraverso i dati catastali, di unità immobiliari e terreni oggetto di imposizione. È importante perseguire il principio di equità fiscale che può garantire, in un futuro, una possibile riduzione dell’aliquota di imposizione. Altra azione importante messa in campo dalla nostra amministrazione è la contrazione di alcuni costi, ad esempio quelli relativi a servizi a domanda individuale quali la gestione degli impianti sportivi comunali Palazzetto dello Sport e Laghetto della Pesca con gestione area camper, quest’ultima in via sperimentale. Anche lo sport e lo svago sono elementi importanti della nostra quotidianità dopo anni di sofferenza a causa della pandemia che speriamo di esserci lasciati alle spalle”.

Il servizio in convenzione con il comune di Gaglianico dell’asilo nido continua senza aumenti per l’utenza. Nonostante le difficoltà enormi di questi anni, si sta proseguendo con la valorizzazione turistica: “Proprio il turismo è centrale per Candelo per la riduzione della tassazione per i candelesi, creando via via entrate extratributarie crescenti a favore dei cittadini di Candelo; passo dopo passo arriveremo a questo grande risultato per il paese” commenta il sindaco Paolo Gelone. Un futuro che non è solo un progetto astratto, ma di cui –malgrado il periodo storico complesso- i primi risultati si vedono già oggi: amministrazione e Pro Loco di Candelo stanno lavorando alla destinazione dei fondi ricavati dagli eventi anno 2022 (una quota dei biglietti pagati dai visitatori spetta infatti al Comune): “Una cifra importante, pari a 26.817 euro - annunciano il sindaco Paolo Gelone e il presidente Pro Loco Cristian Bonifacio - frutto dell’impegno della Pro Loco, che ha già versato la somma al Comune, cifra che verrà utilizzata interamente per Candelo e per i candelesi: presto annunceremo come. È un’ulteriore dimostrazione concreta che il turismo a Candelo non solo porta indotto al commercio locale (e recentemente stanno aprendo diverse nuove attività) ma anche entrate a favore di tutto il paese”.

“Abbiamo infine cercato -conclude l’assessore Valla- di coprire già in ambito previsionale i costi servizi essenziali e continuativi per l’intera annualità, abbiamo stanziato per interventi di lavori pubblici una cifra pari ad euro 1.053.084,12 per i quali attendiamo contributi regionali e ministeriali, tra cui fondi PNRR per poterli attuare senza troppa incidenza sui nostri conti. Attendiamo l’approvazione del Rendiconto 2022 per la quantificazione dell’avanzo e da lì faremo giusti ragionamenti su come intervenire sulla parte investimenti; abbiamo una cassa capiente che ci tutela qualora dovessimo anticipare del denaro. Ringrazio i nostri uffici per averci sempre garantito un fruttifero lavoro di squadra.”