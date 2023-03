Biella, pubblicato l'avviso per la nomina dei componenti CdA asilo infantile P. Frassati

Si comunica che il comune dovendo provvedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile Commendator Ingegner Pietro Frassati di Cossila San Grato per il quadriennio 2023-2026 ha pubblicato un avviso di candidatura.

I requisiti per la nomina sono: Inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 1). Inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 2)

.La carica è gratuita. Le candidature, corredate da curriculum vitae; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, fotocopia di un documento di identità, devono pervenire entro e non oltre il giorno 31 marzo 2023 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.itInvio il link dell'Albo Pretorio dove è pubblicato l'avviso con gli allegati: https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...