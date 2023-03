Paolo Galuppi: "Quando si interverrà sul ponte sul torrente Oropa? Quanto degrado deve ancora sopportare la Conca? "

"La Funivia da tempo è ferma e così la cestovia per raggiungere il M. Camino.

Motivazioni strutturali, per la sicurezza e soprattutto economiche , hanno deciso la chiusura definitiva dell'impianto nel gennaio2022.

Tra il Comune di Biella e la Regione Piemonte hanno stanziato circa 5 milioni di € e la Provincia 600.000€, ma non sono sufficienti per la manutenzione straordinaria. Nel frattempo il Comune è diventato proprietario dell'impianto e...siamo nel febbraio 2022! Qualche mese dopo, nel settembre dello stesso anno , è stato pubblicato un avviso di proposte di partenariato ( pubblico – privato) per la riqualificazione della Conca e per la gestione della Funivia ma...senza successo!

A questo punto mi chiedo se la Giunta attuale ha fatto tutto il possibile per trovare una concreta soluzione: mi sembra proprio di no!

Perchè non si è puntato direttamente ad un finanziamento europeo ( magari a costo zero!) con i fondi del PNRR ? C'è stato un tentativo sinergico con “Monterosa 2000 spa”, quella che ha in progetto un eccezionale impianto funiviario che da Zermat, toccando Cervinia, Champoluc , Gressoney , arriverà ad Alagna? E con l'Amministrazione del Santuario di Oropa se nè parlato in modo costruttivo? I nostri Deputati si sono attivati per ridare “vita” alla Funivia e alla Cestovia?

Non voglio fare della retorica, ma la realtà dei fatti è che abbiamo una Conca di Oropa e la sua Riserva Naturale , con sentieri ( sempre meno manotenuti) e montagne , con un valore turistico e paesaggistico invidiabile.

Le poche persone che da altri luoghi vengono a camminare, rimangono sconcertati del fatto che non si faccia nulla per valorizzare e creare le condizioni per un accoglienza degna del nostro patrimonio prealpino..! L'intervento di qualche giorno fa apparso su un bisettimanale locale del Presidente del Cai di Biella ,a riguardo dei sentieri, è eloquente e significativo!

La cosa però che mi lascia basito, da inserire nella lunga lista negativa della Conca , oltre al bitumato del Tracciolino in condizioni pietose , all'imponente lavori per un torrentello , il Rio Furia, che blocca il passaggio veicolare e chissà per quanto ancora, al tratto di asfalto che va dalla pensilina del pullman all'uscita del Santuario pieno di buche e il fatiscente ex Albergo Savoia con l'orrenda struttura dell'Anti Cima , è il ponticello che dal Santuario ti permette, attraversando il torrente Oropa, di percorrere la Passeggiata dei Preti , il Parco della Rimembranza e collegarti con l'anello del M.Cucco e , volendo con il Santuario di S.Giovanni.

La Sig. Coda Zabetta Roberta tempo fa ha espresso, ad una testata locale ,un forte disappunto e richiesto spiegazioni, puntualizzando correttamente il fatto che il passaggio del ponte era precluso, oltre che ai normodotati , anche e soprattutto per le persone disabili e agli anziani. La risposta del Rettore del Santuario è stata , certo di dispiacere per l'interruzione del ponte, ma assolutamente vaga su un futuro ripristino dello stesso. L'Assessore competente del Comune di Biella, dietro interrogazione di un Gruppo consiliare di opposizione, rispondeva che avevano già da tempo attivato le procedure di richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte per i lavori opportuni. Leggendo però i giornali locali di questi giorni puntualizzavano che per gli eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio nel periodo 2019/2020 (il ponte sul torrente Oropa rientra tra quelli) è stata finanziata una cifra di 1.3 milioni €. dalla stessa Regione,ma tra i “beneficiari” non vi è traccia alcuna per un “cantieraggio” del ponte!

Al di là degli annunci, perchè a distanza di tre anni non si sono trovate soluzione per poterlo mettere minimamente in sicurezza? Ricordo che vi è solo una spallina dissestata e che nessuno, oltretutto, si è mai interessato nemmeno per rimuovere i manufatti franati...sono ancora lì ,come tre anni fa!

Se ci fosse la volontà, l'interesse e la sensibilità da parte di chi ha la responsabilità decisionale per attivare la necessaria manutenzione, io credo che con dei supporti mirati alla base della spallina franata e con delle piastre metalliche leggere, posate orizzontalmente sul di una parte del ponte (per intenderci solo lato a valle dove la spallina è integra ) bloccando l'accesso, cioè quello a monte, si potrebbe permettere il passaggio delle persone . Questa soluzione è già stato da tempo adottato in Fraz. Carameletto per una struttura simile e nelle stesse condizioni di quella di Oropa e così anche per il passaggio pedonale sul Tracciolino per i “mega lavori” sul Rio Furia !

Di buone intenzioni , idee per il rilancio turistico della Conca di Oropa e delle sue montagne, con tutto quello che da anni si è detto e scritto, potremmo stampare un libro, ma come tutti sanno ci vuole, oltre certamente ai quattrini, ben altro per farla rivivere ! Pian piano la ns Conca sta sempre più degradando e speriamo che non raggiunga lo stato della Funivia e della cabinovia, cioè di “fine vita” !"