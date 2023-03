Lega, depositata in consiglio mozione di Pasqualini per prevenzione e sensibilizzazione su DCA

Il Consigliere Comunale di Biella Alessio Pasqualini (Lega) ha depositato una mozione in Consiglio Comunale sulla prevenzione e la sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, in programma il 15 marzo.

“I DCA colpiscono principalmente la popolazione femminile, ma ogni anno il numero di diagnosi nella popolazione maschile sta aumentando, soprattutto in età adolescenziale e pre-adolescenziale. Nel post-pandemia, inoltre, si è registrato un preoccupante aumento delle diagnosi di DCA nella fascia più giovane della popolazione.” Racconta Pasqualini.

La mozione presentata dal Consigliere Pasqualini prevede l'adozione di ulteriori iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla diffusione di malattie come la bulimia e l'anoressia nervose e di tutti i DCA, favorendo un'azione corale in grado di coinvolgere tutte le associazioni e le realtà del territorio in grado di promuovere il benessere mentale.

"I DCA sono una patologia gravissima che colpisce milioni di persone in Italia, rappresentando la seconda causa di morte per le ragazze tra i 12 e i 25 anni", ha dichiarato il Consigliere Pasqualini. "La salute mentale è una tematica importante, e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare rappresenta un passo fondamentale per la promozione del benessere psicofisico della cittadinanza".

Il gruppo Consiliare della Lega di Biella, con la presentazione di questa mozione, dimostra la propria sensibilità e attenzione alle tematiche della salute mentale, impegnandosi a favore della diffusione di una cultura della prevenzione e del benessere psicofisico della cittadinanza. La mozione impegna il sindaco e la giunta di Biella a sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica dei DCA, dipingendo una panchina di colore lilla nei pressi del centro città e promuovendo iniziative informative e formative per aumentare la consapevolezza sulla diffusione di queste malattie e sul benessere mentale. Si chiede inoltre di coinvolgere tutte le associazioni e le realtà del territorio per favorire un'azione corale.