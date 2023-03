Ex funicolare a Biella: niente più blocchi e rumori con 250 mila euro. Zappalà: “Vicini alla soluzione”

Ex funicolare: poco meno di 250 mila euro è quanto il Comune di Biella dovrebbe mettere sul piatto per fare funzionare l'impianto che collega Biella piano con Biella Piazzo senza più interruzioni e senza fare troppo rumore. Una cifra tutt'altro che trascurabile, che in realtà Palazzo Oropa avrebbe già anche a disposizione, ma che non può essere toccata prima che si sia conclusa in suo favore la prima sentenza di primo grado che vede come parti lo stesso Comune e la ditta costruttrice.

A entrare nel merito è l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà: “Rispetto a prima la situazione è in via di miglioramento. Da quando abbiamo affidato la gestione del servizio ad una ditta locale le interruzioni del servizio sono molto rare, la ditta svolge un ottimo lavoro ed è molto solerte nell’intervenire in caso di problemi. E’ comunque nostra intenzione addivenire alla risoluzione definitiva di tutte le problematiche, in particolare modo di quelle legate all’acustica che non ci consentono ancora di procedere con il collaudo definitivo dell’impianto”.