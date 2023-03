Candelo, è scontro sulla viabilità. Veronese: “Sì a ZTL”. Ma Gelone frena: “Non è praticabile”

A Candelo è duello a distanza tra minoranza e amministrazione comunale. A finire sotto la lente di ingrandimento la viabilità.

“A partire da subito e fino alla fine dei lavori di manutenzione sulla via del Cervo serve il divieto infrasettimanale di transito per i non residenti nelle ore 16-20 sulla piazza Castello e sulla via Cerventi, quindi verso e da Vigliano Biellese – afferma la consigliera di Candelo per tutti Elettra Veronese - L’affermazione può apparire provocatoria, ma la viabilità è visibilmente al collasso a causa del senso unico alternato. Inoltre, se ci fosse bisogno di mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco, non potrebbero passare in simili condizioni. Tutta la zona di piazza Castello, via Moglia, via Cerventi e via Libertà sono a rischio”.

E aggiunge: “La crisi della viabilità però era prevedibile e che accadrà mai con la chiusura del ponte della Tangenziale? Un'amministrazione capace avrebbe già lavorato per trovare delle soluzioni: a nostro avviso una ZTL da qui alla fine dei lavori, ma anche un’apertura provvisoria della via di Gronda verso via Santa Croce anche se è ancora sterrata. In fin dei conti, per anni si è usata la strada privata sterrata di via Mulini”.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta del sindaco Paolo Gelone: “Per quanto riguarda la viabilità a Candelo, i problemi che ieri hanno paralizzato Biella era inevitabile avessero un impatto anche in paese: si tratta di una situazione imprevista e straordinaria, che peraltro ha determinato purtroppo anche dei feriti. È pretestuoso accomunare le cose, anche perché i prossimi lavori a Biella sono invece programmati, le persone ne sono informate, l’intero territorio sta studiando insieme come avere meno disagi possibile e comunque, soprattutto, i lavori sul ponte a Biella non saranno concomitanti con quelli attuali a Candelo. In queste ore ho visto circolare persino alcune 'proposte' che, volendo io - come sempre - restare nei confini dell’educazione e del rispetto, mi limito a definire superficiali, irrazionali, impraticabili. Per citarne una, forse la peggiore: creare una ZTL nei giorni feriali in Piazza Castello e via Cerventi aperta solo ai candelesi. Ma chi scrive pensa davvero che i candelesi siano così chiusi da badare solo a loro stessi disinteressandosi di tutto e tutti? Gli altri volano? Ma si pensa al commercio locale che vedrebbe limitata la propria clientela? Ma si pensa a come si dovrebbe gestire una cosa del genere: mettendo una 'frontiera' con controlli per far passare solo i residenti? O chiedendo ai non residenti 'un fiorino'?”.

Per il primo cittadino “è evidente come amministrare un paese guardando al bene comune sia più difficile (ma anche sicuramente più nobile) che puntare il dito e lanciare pensieri a caso: le responsabilità impongono di trattare le questioni con serietà”.