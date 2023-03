Biella Colors'School, fervono i preparativi

Fervono i preparativi per la manifestazione ludico motoria Biella Colors'School, giunta alla 4° edizione. L'evento è in calendario il 28 aprile e avrà inizio alle13,00/ 13,30 per concludersi attorno alle ore 14.30 (gli orari precisi sono in via di definizioni con i presidi delle scuole medie superiori che hanno aderito alla non competitiva). Le iscrizioni sono aperte sul sito dell'evento. Il biglietto è in venduta a 15 euro e quest’anno c'è la novità de il “salta coda” a 3,99 euro in più. Grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, tutti gli studenti potranno uscire da scuola alle 12. La giornata proseguirà dalle 11.30 fino alle 18, alle 21 poi inizierà la serata aperta a tutti, con prevendita gestita dal Privilege cafè di Biella. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 28 marzo.

La partenza e l'arrivo saranno allo stadio Lamarmora. Questo il percorso: partenza dallo Stadio La Marmora alle ore13.00 con attraversamento di viale Macallè verso via Macchieraldo. Transito lungo tutta la via Macchieraldo fino all'intersezione con via Addis Abeba per raggiungere i Giardini Arequipa all'interno dei quali è previsto un punto di lancio dei colori (Liceo Classico). Dai Giardini Arequipa transito su via A. Abeba verso via Galimberti per risalire la stessa fino a intersezione con via Tripoli, fino al Liceo Scientifico dove è previsto un punto di lancio nel parcheggio di fianco al Liceo, dove c’è l’edicola. Si prosegue attraversando via Galimberti fino all’ intersezione con via Delleani. Transito lungo tutta via Delleani fino a piazza San Biagio, dove c'è un punto lancio nella parte di posteggio adiacente il negozio di articoli sportivi (ITIS Q. Sella), attraversamento della via F.lli Rosselli da piazza San Biagio all'intersezione con viale Macallè, transito lungo viale Macallè fino all’ intersezione con via Lombardia/Paietta per raggiungere il posteggio del Palazzetto di via Paietta dove c'è un punto lancio (Geometri). Uscita dal parcheggio del Palazzetto lungo corso Risorgimento fino all’intersezione con Viale Macallè, proseguimento lungo viale Macallè fino all’ingresso dello Stadio, punto di arrivo della manifestazione.