PO.IN.TEX – Città Studi Biella: call aperta per la missione in Canada per il progetto EU-ALLIANCE

Scadrà venerdì 31 marzo il termine per presentare la manifestazione d’interesse a partecipare alla missione internazionale in Canada nell’ambito del progetto EU-ALLIANCE. Il progetto ha la finalità di supportare il processo di internazionalizzazione delle PMI nei settori del tessile tecnico, dei materiali avanzati, della connettività e delle tecnologie innovative.

La missione, che si svolgerà in Canada (Montreal e Ottawa) dal 28 maggio al 2 giugno 2023, prevede che i cluster coinvolti, come Po.in.tex- Polo di innovazione tessile gestito da Città Studi Biella, forniscano supporto logistico, anche sul post missione, per lo sviluppo delle PMI nei mercati target del progetto, creando attività di networking attraverso presentazioni, incontri B2B, B2C e visite mirate per favorire nuove opportunità di business. Potranno partecipare tutte le aziende interessate, di qualsiasi dimensione. Le aziende associate a Po.in.tex usufruiranno di una premialità aggiuntiva in fase di valutazione, oltre a beneficiare di un rimborso (riservato alle PMI), fino a 1.000 €, dei costi sostenuti. “L’obiettivo chiave – come sostiene Paola Fontana, Responsabile Divisione Servizi Ricerca e Sviluppo per Po.in.tex di Città Studi Biella- è quello di sostenere le PMI nella competizione globale e fornire loro servizi personalizzati per entrare in nuovi mercati internazionali. Con gli altri partner stiamo organizzando missioni internazionali alle quali hanno partecipato e parteciperanno le nostre imprese associate, insieme alle altre PMI francesi ed olandesi. La missione in Canada sarà un’interessante opportunità per le aziende per incontrare i principali attori locali nei loro settori grazie ai partenariati già costruiti nel corso del primo progetto Alliance ed ulteriormente rafforzati nel corso di questo secondo progetto EU-Alliance”.

Il progetto EU-ALLIANCE riunisce 6 cluster specializzati in ogni tema trattato: tessile tecnico e materiali avanzati (Po.in.tex e Next Technology Tecnotessile per l’Italia e Techtera per la Francia), difesa e sicurezza (NDIV per l’Olanda) e connettività (SIIT per l’Italia e Systematic per la Francia). I diversi partner sono complementari l’uno all’altro in termini di competenze, reti, imprese associate (con particolare riferimento alle PMI) ed esperienze internazionali: questo permetterà di costruire un partenariato il più efficiente possibile e lavorare insieme in un ambiente intersettoriale. Il progetto si propone di intensificare fortemente la collaborazione tra cluster e tra reti di imprese al di là delle frontiere e dei confini settoriali.