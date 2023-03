Isaia rientra tra i sostenitori del Biella Master

A seguito delle intese intercorse tra il Presidente Luciano Barbera ed il dottor Gianluca Isaia, il Biella Master può nuovamente annoverare tra i propri sostenitori la prestigiosa azienda sartoriale Isaia. Fondata nel 1957 a Casalnuovo di Napoli, nel corso degli anni l’azienda ha acquisito crescente popolarità in Italia e all’Estero, soprattutto negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in Cina. La storia ed il successo di Isaia si fondano sul concetto di “Made in Napoli”, valore inteso sia come tradizione sartoriale napoletana sia come conoscenza esclusiva del prodotto, apprezzato in tutto il mondo. Isaia produce i suoi capi solo ed esclusivamente in Italia, sottoponendoli a severi controlli qualità durante le diverse fasi di lavorazione. L’offerta delle collezioni è a tutto tondo, spaziando dal formale allo sportivo, passando per i capispalla. Con il rientro di Isaia aumenta il numero delle aziende di prestigio internazionale che collaborano con il Biella Master per la realizzazione di un corso post-universitario finalizzato alla formazione nel settore tessile/abbigliamento, giunto quest’anno alla XXXII edizione.