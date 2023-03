Successo a Pralungo per la Compagnia teatrale I Nuovi Camminanti

Sabato 11 marzo la Compagnia teatrale di Biella “I Nuovi Camminanti” ha messo in scena al teatro polivalente di Pralungo lo spettacolo comico “Il castello” di Anna Bruni e Mariella Acquadro, per la regia di Mariella Acquadro, ottenendo un ottimo successo di pubblico tanto che è stato necessario aggiungere posti a sedere. La commedia ha suscitato risate e applausi a scena aperta e ha stupito grazie ad alcuni colpi di scena ed effetti speciali.

L’ambientazione romantica ricca di amori e drammi familiari, in un antico castello abitato da personaggi particolari e molto ben caratterizzati, oltre a più o meno inquietanti apparizioni ultraterrene ha permesso al numeroso pubblico di trascorrere una serata alternativa e in allegria. Si sono cimentati in questa commedia brillante in due atti, in ordine di apparizione: Antonella Boccadelli (Ada - la cameriera), Massimo Negro (Carlo Felice Costamagna - il cognato pazzo), Maurizia Mosca (Madama Margherita Costamagna - vedova di Carlo Alberto), Fernanda Gionco (Maria Pia Fornero - sorella di Margherita), Giancarlo Nardone (Ludovico Pautasso - professore di storia/guida turistica), Dario Bertagnolio (Filiberto Cravero - macellaio), Laura Vittino (Rosina - moglie di Filiberto Cravero), Carlo Costetti (Giorgio La Tour - fratello sconosciuto), Claudia Vineis (Lilibeth Spencer - inviata del National Trust), Monica Rubin (Francesca Fagiana - segretaria/amante di Carlo Alberto), Cristina Martini (Vittorio Emanuele II e la bella Rosin - i fantasmi).

Le musiche e i suoni sono stati curati da Maurizio Mercandino e la scenografia da Cristina Martini e Maurizio Mercandino. La regia è stata brillantemente seguita da Mariella Acquadro. La commedia sarà replicata il 15 aprile a Moncalieri presso il Siparietto San Matteo.