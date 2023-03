Vaga per strada un uomo ferito e in stato confusionale, scatta l'allarme a Biella (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione a Biella per un uomo in stato confusionale e con alcune ferite in corpo. L'allarme è stato lanciato ieri, 14 marzo: sul posto Carabinieri e 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale per accertamenti.

Ai militari, il 46enne avrebbe raccontato di aver discusso con un uomo, poi fuggito via a piedi. Non sono note le ragioni dell'alterco.