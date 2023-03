Spaccio nei boschi di Cerrione e Mongrando, due marocchini arrestati

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Biella ha predisposto un mirato servizio volto ad individuare gli autori di una presunta attività di spaccio perpetrata da soggetti marocchini nell’area boschiva tra Cerrione e Mongrando. Giunti sul posto, dopo un vano tentativo di fuga a piedi protrattosi per alcuni metri si è riusciti a bloccare i due marocchini rendendo necessaria l’apposizione delle manette di sicurezza.

Prima di accompagnarli presso gli Uffici della Questura si è proceduto a perquisizione personale di entrambi i soggetti la quale dava esito positivo consentendo di rinvenire telefoni cellulari, banconote e due involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo hashish. Successivamente, perlustrando la zona dalla quale i due erano partiti per darsi alla fuga si è rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, un sacchetto contenente diversi involucri di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina, passamontagna, due coltelli e materiale utile al confezionamento della sostanza.

L’attività nel complesso ha consentito di trovare e sottoporre a sequestro 77,2 gr di hashish, 16 gr di cocaina, 110 gr. di eroina e oltre 3000 in contanti. Considerato l’ingente quantitativo di sostanza rinvenuta i due venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura e, sentito il Sostituto Procuratore di turno, tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Entrambi sono stati altresì deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.