Non funziona una barriera del passaggio a livello ma le auto non si fermano (foto di repertorio)

Non funziona una barriera del passaggio a livello ma le auto di passaggio non si fermano e continuano ad attraversarlo. Un passante, intuendo il potenziale pericolo, lancia l'allarme. È successo ieri mattina, intorno alle 10, a Gaglianico. In breve tempo i tecnici preposti hanno effettuato le operazioni di rito per il pieno ripristino del servizio.