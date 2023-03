Minaccia con coltello addetto alla vigilanza agli Orsi, nei guai un 31enne di Biella

I militari della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Biella, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 31enne, residente in città, poiché ritenuto responsabile di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Lo stesso, già gravato da precedenti di polizia anche in materia di armi, alle 17:30 del 12 marzo scorso, presso il centro commerciale “Gli Orsi” ubicato in questo capoluogo, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, Ha minacciato un addetto alla vigilanza, mostrandogli un coltello. I militari, immediatamente intervenuti, hanno posto in sequestro il particolare coltello ultrasottile “Lain Sinclair a Carta di Credito” avente lama della lunghezza di cm 6 (sei), che veniva consegnato dal denunciato.

L’Autorità Giudiziaria di Biella, prontamente informata, concordando con l’attività svolta, provvedeva a convalidare il sequestro dell’arma bianca.