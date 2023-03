Carabinieri, sanzionata donna per violazione delle norme sul benessere degli animali

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo, a seguito di un controllo congiunto con personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Biella, effettuato in una cascina della Valle Elvo, il 10 marzo scorso, hanno rilevato che una donna 48enne del luogo, allevatrice di animali, deteneva 2 cani pastori in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.

In particolare 1 era legato alla catena fissa ed 1 lasciato libero incustodito sulla pubblica via. Altresì accertavano che un terzo cane era privo d’identificazione e non registrato all'anagrafe canina. All'allevatrice sono state irrogate 3 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 176 euro; inoltre, le sono state notificate le prescrizioni del S.C. Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale dell’ASL di Biella per la corretta gestione dei cani in rispetto della normativa vigente.