Gaglianico, sbanda con l'auto e si ribalta nella cunetta: ferita una donna FOTO

Viabilità rallentata e traffico deviato a Gaglianico per un incidente avvenuto in prossimità del passaggio a livello di via per Sandigliano. Stando alle prime ricostruzioni, un'anziana alla guida è finita con l'auto nella cunetta a lato della strada e si è rovesciata completamente su di un lato, poco prima della rotonda della Trossi. Sembra che sia rimasta abbagliata dal sole.

La conducente di circa 81 anni è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai Carabinieri. In seguito, è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.