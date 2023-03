Clean Planet, nuovo appuntamento a favore dell'ambiente: la raccolta sarà a Lessona

Proseguono gli appuntamenti a favore dell'ambiente, messi in campo da “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo). L’obiettivo? Raccogliere una nave container piena di rifiuti.

La nuova raccolta avrà luogo sabato 18 marzo, alle 10, a Lessona, in prossimità dell'incrocio della strada vicinale Battiana Corte con via Dino Bianchetto. Si consiglia l'utilizzo dei guanti da giardino, o da lavoro, e scarpe comode. Per info: 340.0817252.