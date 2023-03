Associazione Delfino, record di trasporti con 1500 servizi e 75mila km percorsi

Una media di circa trenta servizi a settimana e un totale di chilometri percorsi pari a quasi due volte il giro del mondo. Numeri da record per il servizio di trasporti che porta avanti l'associazione Delfino di Valdilana, che nei giorni scorsi ha stilato il bilancio dell'annata 2022.

«I trasporti rappresentano il più importante impegno quotidiano della nostra associazione - spiega il presidente Ernesto Giardino -. In parte si tratta di servizi richiesti dal Cissabo, il consorzio dei servizi socio-assistenziali, che ha bisogno per i propri utenti. Ma in gran parte si tratta di servizi richiesti da cittadini che hanno bisogno di essere portati in qualche struttura sanitaria per visite o terapie. Tengo a precisare che si tratta di un servizio che si basa sulla gratuità: noi non chiediamo nulla, e sono invece gli utenti a fare l'offerta che ritengono giusta. Cerchiamo di fare in modo che il servizio si alimenti delle buone relazioni con il territorio, piuttosto che su un tariffario».

Dunque, nel 2022 l'associazione Delfino ha portato a termine circa 1500 servizi di trasporto per un totale di 75mila chilometri. Numeri superiori a quelli del 2021 e 2020, anni segnati però dalle restrizioni Covid che hanno limitato parecchio le attività delle strutture sanitarie. Si sono piuttosto raggiunti i numeri del 2019, e anzi superati per quanto riguarda il chilometraggio complessivo. «Il bisogno di trasporti è notevole - continua il presidente -. Ci sono moltissime persone che hanno bisogno di raggiungere ospedali o altri luoghi di cura per visite e terapie, e non hanno nessuno che li possa accompagnare. C’è chi deve raggiungere il luogo di cura più volte alla settimana, quindi è chiaro che i bisogni sono notevoli. E se non c’è una famiglia che abbia tempo e modo di far fronte alla situazione ci si rivolge al volontariato. Per fortuna abbiamo inserito anche quest'anno nuovi volontari, per cui riusciamo sempre a dare una risposta a chi ha bisogno di questo servizio. Colgo qui l'occasione per ringraziare tutti i volontari, da quelli storici ai nuovi arrivati».

Per chi avesse bisogno, l’ufficio Delfino di Ponzone è aperto tutte le mattine nei giorni feriali dalle 9 alle 12, ed è raggiungibile al 335.708.4829. «Ricordiamo fin d'ora - conclude il presidente Giardino - che c'è la possibilità di lasciare all'associazione Delfino il 5 per mille nella dichiarazione del redditi. Al contribuente non costa nulla, ma per noi è un sostegno importante, anno dopo anno». Per destinare a Delfino il 5 per mille basta indicare nell'apposito spazio del modulo il codice fiscale dell'associazione 92012120025.