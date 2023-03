Candelo, al via visite guidate al Ricetto con nuova modalità smart

“Prendono il via le visite guidate al Ricetto di Candelo con una nuova modalità smart”. A scriverlo la Pro Loco sui propri canali social. E aggiunge: “Abbiamo inserito delle date predefinite in cui potrete prenotare il vostro tour guidato. Andando sul nostro sito potrete così acquistare la visita guidata senza un numero minimo di partecipanti, non sarà più necessario inviare una richiesta via email ma potrete indicare subito il numero di partecipanti ed acquistare la vostra partecipazione.Trovate tutte le informazioni su: https://www.candeloeventi.it/prodotto/pagine-visite/”.