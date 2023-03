Carcere Biella, assegnato comandante reparto con supporto di 20 unità

La sicurezza è un tema molto sentito per l’opinione pubblica, ma quando si parla di Carcere difficile immaginare cosa sia realmente ed ancora più difficile immaginare di lavorarci, soprattutto quando non vi è un interesse.

“Oggi per fortuna – afferma Raffaele Tuttolomondo, Segretario Nazionale del SiNAPPE – possiamo affermare che l’attività sindacale svolta ha prodotto i suoi effetti. Non abbiamo mai ridotto il nostro interesse sul tema carcere; per lungo tempo abbiamo segnalato le difficoltà in cui si era costretti ad operare con l’aggravio dei fatti di cronaca che hanno coinvolto gli istituti penitenziari del Piemonte. Ma grazie agli interventi del Sottosegretario alla Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove, sempre vicino alla Polizia Penitenziaria, all’interesse mostrato dal D.A.P., alle azioni del Provveditore Regionale Dott.ssa Rita Russo, finalmente è stato assegnato, seppur in missione, un Comandante per il Reparto di Polizia Penitenziaria di Biella, il quale sta già dando prova di competenza e professionalità” - continua Tuttolomondo. “In supporto sono state inviate circa 20 unità appartenenti ai diversi ruoli per garantire la sicurezza dell’istituto, la continuità nei vari uffici ed il servizio di traduzioni ed infine si è dato luogo al trasferimento dei circa 50 detenuti facinorosi che si sono resi responsabili di rivolte e aggressioni al personale. Consapevoli della disponibilità e dell’impegno tangibile di tutti gli interlocutori, confidando nella serietà per il raggiungimento dell’obiettivo comune, apprezzando e sostenendo quanto messo in atto, rimaniamo tuttavia in attesa dell’assegnazione prevista di 12 Ispettori e 8 Sovrintendenti per il prosieguo del lavoro, così da poter offrire tranquillità e sicurezza a chi opera!”.