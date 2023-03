Adotta un'aiuola, a Candelo si valorizza il territorio riqualificando spazi pubblici e aree verdi

Il comune di Candelo presenta il progetto denominato “Adotta un'aiuola”, una proposta con cui si intende valorizzare il territorio anche mediante la riqualificazione degli spazi pubblici e delle aree verdi; promuovere, per il raggiungimento del predetto fine, anche il coinvolgimento di Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti privati interessati a partecipare attraverso forme di “adozione” di fioriere o di aree verdi pubbliche; riconoscere l’importante valore delle iniziative dei privati interessati a migliorare il proprio paese mediante interventi di abbellimento e decoro creativo degli spazi pubblici.

Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social. E aggiunge: “Possono essere oggetto di affidamento le seguenti aiuole/aree verdi/fioriere presenti sul territorio di Candelo: Rotatoria via Biella/via Brovera/via Mucrone/via La Roche Sur Foron; Rotatoria via La Roche Sur Foron/via Iside Viana/corso Guglielmo Marconi; Rotatoria via Sandigliano/via XXV Aprile/via dei Campi/via IV Novembre; Rotatoria via IV Novembre/corso San Lorenzo/via San Sebastiano/corso Libertà; Rotatoria via Giacomo Matteotti/piazza Castello; Rotatoria via dei Campi/via San Rocco/corso San Lorenzo. In caso pervengano numerose istanze, possono essere richieste/assegnate anche altre eventuali aree comunali”.