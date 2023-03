Il piacere di una pausa pranzo ricca di gusto da Bodega de Lopez

È ufficiale: da martedì 21 marzo, Bodega de Lopez tornerà in campo con i tanto amati “pranzi della Bodega”. Il locale biellese, conosciuto in tutto il territorio per le sue spettacolari brioche farcite ed i suoi cocktail esotici, sarà aperto anche all’ora di pranzo dopo una breve pausa invernale.

A lanciare la notizia è proprio la giovane ed energica Legna Lopez, titolare del locale, che accoglierà i clienti con nuove proposte di menù e di piatti. Tra questi anche gli amatissimi avocado toast, insieme alle sfiziose e morbide pinse “pala”, realizzate con un impasto soffice simile a quello della pizza, che vengono farcite con combinazioni uniche di verdure ed affettati di alta qualità. Non mancheranno, infine, le ricche insalate di casa Lopez, pronte in tantissime varietà.

E se si desidera gustare i piatti della Bodega risparmiando, si può pranzare attraverso la formula del “menù combo”, ovvero scegliendo tra una vasta combinazione di piatto+bibita/acqua+caffè ad un prezzo agevolato. Inoltre, Legna ha realizzato un gruppo WhatsApp per comunicare in maniera diretta ai clienti tutte le novità e gli eventi: se si prenoterà con anticipo il proprio menù scelto per pranzo direttamente all’interno del gruppo, si riceverà uno sconto speciale sul menù.

Il punto forte, per godersi al massimo la propria pausa pranzo, è il dehor esterno: tavoli e sedie posizionati all’interno di un piccolo ambiente riparato ed accogliente. Un ambiente semplice e tranquillo, per sentirsi proprio come a casa.

La “Bodega de Lopez” si trova a Biella, in via Lorenzo Delleani 23. Gli orari, dal 21 marzo, saranno: dal martedì al venerdì (7:30-14:30 e 18:00-22:00) – sabato e domenica (8:00-13:00 e 17:00-23:00).

Per info e prenotazioni: Tel. 391 7031471

Pagina Facebook: www.facebook.com/bodegadelopez

Pagina Instagram: www.instagram.com/bodegadelopez