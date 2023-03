A Piedicavallo le bollette Tari arrivano via email

Nel costante impegno di ottimizzare i propri servizi, in questi giorni il comune di Piedicavallo sta inoltrando ai propri utenti la richiesta di autorizzazione all’utilizzo degli indirizzi email per l’invio delle bollette TARI e per le comunicazioni varie.

“Questa modalità consentirà, oltre che un doveroso riguardo per l’ambiente con una sensibile riduzione di consumo di carta, una più celere informazione senza i rischi di smarrimento o ritardo nella consegna delle comunicazioni – si legge nella nota apparsa sul sito comunale - Inoltre, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, consentirà all’utente di risparmiare sulle spese di riproduzione, imbustamento e postali, attualmente fissate in 5 euro per ogni comunicazione inviata”.

Per poter usufruire di questo servizio è necessario l’esplicito consenso all’utilizzo dell’indirizzo mail personale. Per fornire il consenso si potrà, alternativamente: trasmettere al Comune il modulo a fondo pagina, debitamente compilato; inviare una email contenete i dati anagrafici, l’indirizzo elettronico da utilizzare e la dichiarazione di consenso; accedere alla propria area personale del Portale del Contribuente (mediante SPID o Carta d’identità Elettronica) raggiungibile al seguente link il Portale del Contribuente e fornire il consenso all’utilizzo della mail (e/o della PEC).

Nell’area personale del “Portale del Contribuente”, è inoltre sempre possibile verificare le bollette ricevute, i conteggi relativi alla posizioni TARI e IMU e i relativi pagamenti effettuati negli anni, provvedere ai pagamenti dovuti direttamente online o stampare gli avvisi (o gli F24 per l’IMU) per poi effettuare i pagamenti mediante i canali tradizionali.

Per le notifiche di atti o provvedimenti formali, si potrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che il Comune potrà utilizzare in sostituzione della Raccomandata postale.