Citi Para Swimming World Series: l'atleta biellese Aruni Biolcati a Lignano Sabbiadoro

Michela Aruni Biolcati dal 9/12 marzo 2023 ha partecipato ai Paralimpic Word Swimming e Campionati Italiani assoluti.

L’atleta biellese, già conosciuta nel mondo paralimpico per i risultati ottenuti in passato ad altre competizioni, porta a casa un argento assoluto nella sua specialità , 100 m rana , e un quinto e sesto posto rispettivamente nei 100 m dorso e 50 m stile .

Presenti all’evento 400 atleti provenienti da 20 nazioni. L’atleta ferma da un anno , scende in vasca migliorando tutti i tempi da 15 secondi nei 100 m dorso a 1 minuto nei 100 m rana. Una bellissima esperienza che porta su territorio biellese una specialità paralimpica non ancora sviluppata ma che pian piano sta cominciando a far parlar.

L’atleta, è anche allenatore e responsabile di un gruppo di ragazzi che competono in diverse federazione; a Lignano uno degli allievi SAMUELE GADINI si è classificato 3 posto ASSOLUTO ITALIA O medaglia di BRONZO nei 100 m dorso 4 posto 100 m stile e 6 nei 50 stile anche lui migliorando i tempi . Ora, il tecnico atleta e i suoi ragazzi si preparano per diverse competizioni Nazionali sia nuoto puro che pinnato .

Prima competizione Campionati Nazionali master Finp e settimana successiva Campionati nazionali Master Assoluti Fipsas .