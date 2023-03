Ginnastica, conferma della Rhythmic School in serie C

A Montegrotto Terme, nel weekend, si è disputata la seconda prova del campionato nazionale di Ginnastica Ritmica di serie C. Quarantotto sono state le compagini scese in pedana nel palasport della graziosa cittadina termale veneta in rappresentanza di altrettante associazioni liguri, toscane, piemontesi e della Valle d’Aosta. A difendere i colori blu/fuxia del team candelese sono scese in pedana: Giulia Sapino al cerchio (21,850), seguita da Camilla Lozito alla palla (24,000), Matilde Sabattini alle clavette (21,750) per concludere con Chiara Sinacori al nastro (23,400) portando complessivamente il risultato di squadra ad un totale di 91,000 punti, che è valso il sedicesimo posto finale.

Identica posizione della prima prova. Hanno migliorato leggermente, rispetto alla prova precedente, la loro posizione le atlete della Zenith Chieri, società per la quale gareggia in prestito Beatrice Antorra, in gara con le clavette, raggiungendo la ventinovesima posizione. Hanno seguito le ginnaste in gara Arianna Prete, Simona Mattavelli e Monica Olivero che si dimostrano soddisfatte a metà del risultato conseguito dalle proprie ginnaste: “Siamo riuscite a migliorare le performances in alcuni attrezzi, purtroppo però non in tutti e questo ci ha impedito di superare il risultato della prima prova. Siamo comunque riuscite a difenderlo. Cercheremo - concludono le tecniche - in occasione della terza prova, che si disputerà fra un mese a Padova, se le condizioni saranno quelle da noi auspicate, di scalare posizioni verso la testa della classifica, visto che le nostre atlete hanno dimostrato di avere ulteriori spazi di miglioramento e la classifica è molto corta”.

Sabato e domenica prossima lo staff della Rhythmic School sarà nuovamente impegnato nell’organizzazione presso il palazzetto dello sport di Candelo. Ben quattro saranno le prove di campionato regionale che si andranno a disputare: la seconda prova di sincrogym, la seconda del campionato gold allieve 1-2-3 e di serie D e la prova unica del Torneo Gold Italia allieve/junior/senior coinvolgendo complessivamente più di 600 atlete che si sfideranno nella “bomboniera” candelese. Nel Torneo Gold Italia, gara con il tasso tecnico più elevato, scenderanno in campo a difendere i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya Giulia Sapino nella categoria junior 2, Matilde Sabattini nella Junior 3 e Chiara Sinacori nella categoria Senior.